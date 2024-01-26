Talas personeline yangın eğitimi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Talas Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediyesi’nin personeline yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda belediye personeline Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından düzenlenen program ile günlük hayatta yaşanabilecek yangınlı kazalara karşı yapılması gerekenler ve yangın anında davranış eğitimi verildi.
Eğitim programında parlama, patlama, yangın ve yangından korunma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca belediye bahçesinde de tatbikat yapılarak mutfakta ve diğer alanlarda oluşabilecek yangınlarda yapılması gerekenler hakkında uygulamalar gösterildi.
Yangına ilk müdahalenin önemine vurgu yapıldığı programda ayrıca evlerde oluşabilecek yangın anında merdivenler gibi yerlerin boş ve her an acil çıkışa hazır olması gerektiğinin altı çizildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|57
|2. Galatasaray
|22
|57
|3. Trabzonspor
|22
|37
|4. Beşiktaş
|22
|36
|5. Rizespor
|22
|35
|6. Antalyaspor
|22
|33
|7. A.Demirspor
|22
|31
|8. Kasımpasa
|22
|29
|9. Kayserispor
|22
|29
|10. Ankaragücü
|22
|28
|11. Başakşehir
|22
|27
|12. Alanyaspor
|22
|26
|13. Sivasspor
|22
|26
|14. Samsunspor
|22
|25
|15. Gaziantep FK
|22
|23
|16. Hatayspor
|22
|22
|17. Pendikspor
|22
|22
|18. Karagümrük
|22
|21
|19. Konyaspor
|22
|21
|20. İstanbulspor
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Göztepe
|19
|38
|3. Kocaelispor
|19
|36
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Manisa FK
|19
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Atletico Madrid
|20
|41
|5. Athletic Bilbao
|21
|41
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|21
|6