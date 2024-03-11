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Talas kentsel dönüşümde anahtar teslim heyecanı

GÜNDEM 11.03.2024, 15:44
Talas kentsel dönüşümde anahtar teslim heyecanı

Talas Belediyesi tarafından Harman Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 62 Evler Kentsel Dönüşüm Konutları, düzenlenen anahtar teslim töreni ile 65 hak sahibine teslim edildi. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Hava biraz soğuk ama içimiz sıcak. Dairelerimiz sıcacık. İsterlerse şimdi taşınabilirler. Şükürler olsun bunun mutluluğunu ifade edemiyorum. Allah güle güle oturmayı nasip etsin.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Törene AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, protokol üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Harman Mahalle Muhtarı Rafet Yılmaz, Talas Belediyesi ile omuz omuza çalışarak kentsel dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirtirken, Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

2013 yılından beri Kayseri’de bin 729 riskli yapının dönüştürüldüğünü söyleyen Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, “Deprem kuşağında bulunan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme dayanıklı, güvenli ve konforlu yapılarda yaşamaları için emeği geçen başta Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere herkese teşekkür ediyor, hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

ESKİYEN EVLERİN YERİNE YENİLERİ VERİLİYOR

Talas’ın 41 ayrı noktasında 2 bin 300’ün üzerinde bağımsız alanın dönüşümünün de devam ettiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın , “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de şükürler olsun devletimiz, hükümetimiz son zamanlarda o kadar güzel kararlara imza attı ki inanılır gibi değil. Bu işe imza atanlardan Allah razı olsun. Kullanılıp eskiyen evlerin yerine devlet yeni ev veriyor.

TALAS’TA 41 AYRI NOKTADA KENTSEL DÖNÜŞÜM

“62 Evler sakinleri bize güvendiler, imzalarını verdiler ve ‘Nasıl yapıyorsan yap’ dediler.” diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Biz de bu 2 bloğu yaptık ve 30 ay içerisinde de teslim ettik. Burada kullanılan malzemeleri biz baştan sona ihale edip takibini biz yaptığımız için ki kentsel dönüşüm birimimiz çok güzel çalışıyor, huzurunuzda arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün kullanılan malzemeler TSE standartlarına uygun ve baştan sona kadar da bizim kontrolümüzde yapıldı. Bu arada gidin ev bulun 18 ay devlet size kira verecek demedik. Buraya evi yaptık şuradaki blokta oturanlar şimdi kiraya yeniden taşınmadan sıfır evlerine taşınacaklar. Tekrar hayırlı olsun. Şu anda Talas’ta 41 ayrı noktada 2 bin 300’ün üzerinde bağımsız bölümün kentsel dönüşümü devam ediyor. Onlar da müteahhitlerle kendi aralarındaki anlaşma süreci sürüyor ama burada en önemli faktör devletin ve belediyenin kontrolü altında olması. Oralarda da inşaata hızla devam ediyor.”

“HAVA SOĞUK, İÇİMİZ SICAK”

Başkan Yalçın, “Hava biraz soğuk ama içimiz sıcak. Dairelerimiz sıcacık. İsterlerse şimdi taşınabilirler. Şükürler olsun bunun mutluluğunu ifade edemiyorum. Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Kardeşlerimize bir ömür boyu çoluk çocuğu ile mutlulukla oturmalarını Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

CINGI’DAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “Şehrimiz açısından yine gurur duyacağımız, iftihar edeceğimiz bir projenin açılışındayız. Mustafa Yalçın başkanıma teşekkür ediyorum. Kayseri her zaman ilklerin mekanı olmuştur. Kendisi şehrin en eski belediyecilerinden birisi olduğu için burada da icraatini konuşturuyor ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve Milletvekili Cıngı tarafından müteahhit Fikret Özdin’e plaket verilirken, sahneye çağırılan hak sahiplerine evlerinin anahtarları dualarla teslim edildi.

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