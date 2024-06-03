Talas Belediyesinden Kayseri'de bir ilk

Talas Belediyesi tarafından Kayseri’de bir ilk olarak düzenlenen ve merakla beklenen Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı antikaseverlere kapılarını açtı. Yüzlerce standın yer aldığı fuarda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “İnsanın bedeni ihtiyaçlarının yanında ruhunun da güzel sanatlar, kültür ve aynı zamanda sanatın her yönüyle bir araya gelme ihtiyacı var” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi’ndeki Salı Pazarı alanında düzenlenen fuarın açılış törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık, meclis üyeleri, yurt çapından ve şehir içinden çok sayıda antika severler katıldı.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Yüzden fazla standın yer aldığı fuarın organizatörü Bodrum Müzayede sorumlusu Sertaç Ay ve Kayseri Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık destek ve katkılarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

BAŞKAN YALÇIN’A ÖVGÜ

Sanat tarihçisi araştırma yazar Mehmet Çayırdağ da, Başkan Yalçın’dan övgüyle bahsederek, “Talas Belediyesinin kültürel faaliyetlerini takip etmek neredeyse imkansız. Böyle kültürlü bir insanı Cenabı Allah memleketimize bahşettiği için şükürler ediyorum.” dedi.

“ANTİKA PAZARI İYİ TUTTU”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, eşyaların bulunduğu dönemlere dair hafızalarının olduğunu belirterek, “Bundan 4,5 yıl önce Antika Pazarımızı Harman Meydanı’nda başlatmıştık. O günden bu yana kesintisiz yaz, kış, soğuk, sıcak devam etti. Demek ki koleksiyonerlerin ve antika severlerin bir araya geldiği böyle bir mekana ve ortama ihtiyaç varmış. 4 yıldan sonra bugün de burada bir fuar yapmayı gerekli gördük.” diye konuştu.

Başkan Yalçın şöyle konuştu: “Retro diyoruz, vintage diyoruz, koleksiyon diyoruz. Eşyalar zaten bizim de bildiğimiz şeyler ama hani denir ya 1800’lerin takımı, modası diye eşyanın bir hafızası var. Bu nedenle de retro, bir akımı ifade ediyor. Vintage da nostaljiyi ifade ediyor. Bunlar birbirini tamamlayan ifadeler ama en güzeli insanların bunlara ilgi ve itibar göstermesidir. Her eşyanın bir hatırası var. Yerine göre 100 yıl ötesine de götürür ‘Bu benim babamdan kalmıştı’ ya da ‘Bu annemin gelinliğiydi’ gibi bir hafızası da var ama insan ruhludur. Sadece asfalt, kaldırım yaparak tatmin edemiyorsunuz. Bunlar bizim bedenimizin ihtiyaçları ama ruhun ihtiyaçları elbette böyle güzel sanatlar, kültür ve aynı zamanda sanatın her yönüyle bir araya gelmesidir”

BAŞKAN YALÇIN’IN KOLEKSİYONLARI

Konuşmasında kendisinin de bir koleksiyoner olduğu ifade eden Başkan Yalçın, “Benim de kendi koleksiyonlarım var. Mesela kız bebek koleksiyonum var. 150 tane kadar dünyanın bütün ülkelerinden bebekler var. Bir gün müsait bir zamanda inşallah böyle bir fuar yaparak ifade etmek isterim. Bir kaval koleksiyonum var, nefesli çalgılar. Şimdi de burada tezgahtan aldım hemen kaçırmamak adına. Pazarlığı bitirdik yan flüt aldık. Yan flütün ayrı bir yeri var nefesli çalgılarda. Saat koleksiyonum var. O da bizim aile büyüklerimizin saatleri. Onları görünce dedemin beni kucağına alıp da ‘Bak Mustafa saat ne diyor. Allah Allah diyor’ dediğini hatırlatıyor bana. O nedenle bu parçaların her birinin bir anlamı var diyorum. Herkese katıldığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a hediye takdim edildi. Çok sayıda antika eşyanın bulunduğu fuarda ayrıca müzayede de düzenlendi. Başkan Yalçın da müzayede de beğendiği ürünleri satın aldı.