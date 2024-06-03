Son Dakika

Talas Belediyesinden Kayseri'de bir ilk

Talas Belediyesi tarafından Kayseri’de bir ilk olarak düzenlenen ve merakla beklenen Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı antikaseverlere kapılarını açtı Yüzlerce standın yer aldığı fuarda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “İnsanın bedeni ihtiyaçlarının yanında ruhunun da güzel sanatlar, kültür ve aynı zamanda sanatın her yönüyle bir araya gelme ihtiyacı var” dedi

GÜNDEM 03.06.2024, 14:00
Talas Belediyesinden Kayseri'de bir ilk

Talas Belediyesi tarafından Kayseri’de bir ilk olarak düzenlenen ve merakla beklenen Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı antikaseverlere kapılarını açtı. Yüzlerce standın yer aldığı fuarda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “İnsanın bedeni ihtiyaçlarının yanında ruhunun da güzel sanatlar, kültür ve aynı zamanda sanatın her yönüyle bir araya gelme ihtiyacı var” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi’ndeki Salı Pazarı alanında düzenlenen fuarın açılış törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık, meclis üyeleri, yurt çapından ve şehir içinden çok sayıda antika severler katıldı.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Yüzden fazla standın yer aldığı fuarın organizatörü Bodrum Müzayede sorumlusu Sertaç Ay ve Kayseri Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık destek ve katkılarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

BAŞKAN YALÇIN’A ÖVGÜ

Sanat tarihçisi araştırma yazar Mehmet Çayırdağ da, Başkan Yalçın’dan övgüyle bahsederek, “Talas Belediyesinin kültürel faaliyetlerini takip etmek neredeyse imkansız. Böyle kültürlü bir insanı Cenabı Allah memleketimize bahşettiği için şükürler ediyorum.” dedi.

“ANTİKA PAZARI İYİ TUTTU”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, eşyaların bulunduğu dönemlere dair hafızalarının olduğunu belirterek, “Bundan 4,5 yıl önce Antika Pazarımızı Harman Meydanı’nda başlatmıştık. O günden bu yana kesintisiz yaz, kış, soğuk, sıcak devam etti. Demek ki koleksiyonerlerin ve antika severlerin bir araya geldiği böyle bir mekana ve ortama ihtiyaç varmış. 4 yıldan sonra bugün de burada bir fuar yapmayı gerekli gördük.” diye konuştu.

Başkan Yalçın şöyle konuştu: “Retro diyoruz, vintage diyoruz, koleksiyon diyoruz. Eşyalar zaten bizim de bildiğimiz şeyler ama hani denir ya 1800’lerin takımı, modası diye eşyanın bir hafızası var. Bu nedenle de retro, bir akımı ifade ediyor. Vintage da nostaljiyi ifade ediyor. Bunlar birbirini tamamlayan ifadeler ama en güzeli insanların bunlara ilgi ve itibar göstermesidir. Her eşyanın bir hatırası var. Yerine göre 100 yıl ötesine de götürür ‘Bu benim babamdan kalmıştı’ ya da ‘Bu annemin gelinliğiydi’ gibi bir hafızası da var ama insan ruhludur. Sadece asfalt, kaldırım yaparak tatmin edemiyorsunuz. Bunlar bizim bedenimizin ihtiyaçları ama ruhun ihtiyaçları elbette böyle güzel sanatlar, kültür ve aynı zamanda sanatın her yönüyle bir araya gelmesidir”

BAŞKAN YALÇIN’IN KOLEKSİYONLARI

Konuşmasında kendisinin de bir koleksiyoner olduğu ifade eden Başkan Yalçın, “Benim de kendi koleksiyonlarım var. Mesela kız bebek koleksiyonum var. 150 tane kadar dünyanın bütün ülkelerinden bebekler var. Bir gün müsait bir zamanda inşallah böyle bir fuar yaparak ifade etmek isterim. Bir kaval koleksiyonum var, nefesli çalgılar. Şimdi de burada tezgahtan aldım hemen kaçırmamak adına. Pazarlığı bitirdik yan flüt aldık. Yan flütün ayrı bir yeri var nefesli çalgılarda. Saat koleksiyonum var. O da bizim aile büyüklerimizin saatleri. Onları görünce dedemin beni kucağına alıp da ‘Bak Mustafa saat ne diyor. Allah Allah diyor’ dediğini hatırlatıyor bana. O nedenle bu parçaların her birinin bir anlamı var diyorum. Herkese katıldığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a hediye takdim edildi. Çok sayıda antika eşyanın bulunduğu fuarda ayrıca müzayede de düzenlendi. Başkan Yalçın da müzayede de beğendiği ürünleri satın aldı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21