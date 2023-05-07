Takvim işliyor... Konuşmalar başlayacak

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, TRT'de propaganda konuşması yapmak üzere başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin konuşmalarının ilki bugün yayınlanacak.ANKARA (İGFA) - Propaganda konuşmaları, TRT 1 ve Radyo 1'den izleyici ve dinleyicilere ulaşacak.

Siyasi partiler adına yapılacak konuşmalar saat 15.36'da başlayacak. Cumhurbaşkanı adaylarının hitapları ise saat 21.00'den itibaren yayınlanacak.

10'ar dakikalık konuşmalar, kurayla belirlenen sıraya göre ekrana gelecek. İkinci konuşmalar ise seçimden bir gün önce ekranlarda ve radyolarda olacak.

SEÇİM TAKVİMİ BUGÜNDEN İTİBAREN NASIL İŞLEYECEK?

7 MAYIS PAZAR

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılacak.

8 MAYIS PAZARTESİ

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi sona erecek.

İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

9 MAYIS SALI

Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına tutanak karşılığı iade edilecek. Seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir nedenle 7 Mayıs günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almalarına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilecek.

11 MAYIS PERŞEMBE

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılacak.

12 MAYIS CUMA

Seçimde görev alacak yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak. İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak.

13 MAYIS CUMARTESİ

Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 MAYIS PAZAR

Oy verme günü.

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamaya kalırsa

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

15 MAYIS PAZARTESİ

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek.

Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek.

Propaganda dönemi başlayacak.

Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.