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Taksim Gezi Parkı yakınında şüpheli valiz paniği!
Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi. Fünyeyle patlatılan valizin boş olduğu anlaşıldı.
GÜNDEM 26.11.2022, 20:22
İstanbul Taksim Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba imha uzmanı, valizi fünye ile patlattı. İncelenen valizin boş olduğu anlaşıldı.
Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam 18.00 sıralarında şüpheli bir valiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Kontrollü bir şekilde patlatılan valizin içerisi boş çıkarken, polis ekipleri tedbir amacıyla çevrede bulunan çöp konteynerinde arama yaptı.
Kaynak: Türkgün Gazetesi
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