Tahliye taahhütnamesi tek başına yeterli değil! Kiracılardan taahhütname nasıl alınmalı?

Son dönemde ev sahipleri ile kiracılar arasında tahliye konusunda yaşanan uzlaşmazlıklar adliyelerde iş yükünü artırırken, ev sahipleri de kiracılarını istedikleri zaman tahliye edebilmek için kira kontratı ile birlikte tahliye taahhütnamesi de imzalatma yoluna yöneldi. Ancak bu taahhütname tahliye için tek başına yeterli değilİSTANBUL (İGFA) - Ev sahipleri kiracısını istediği zaman çıkartabilmek için kira kontratıyla birlikte tahliye taahhütnamesini de imzalatıyor. Ancak geçerli koşulları taşımadığı takdirde bu taahhütnameler hukuk önünde işe yaramıyor.

İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, ev sahiplerinin elden aldığı tahliye taahhütnamelerinin belli nitelikleri taşımadığında geçerlilik arz etmediğini belirterek, bazen davalarda kiracının savunmasında evi tutmak için mecburen imzaladığını söylemesinin bile işine yaradığını açıkladı.

Kiracının kiraya verene karşı kiralamış olduğu taşınmazı belli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı belgenin tahliye taahhütnamesi olarak adlandırıldığını hatırlatan Şenay Araç Demir, “Ev/mülk sahibinin elini güçlendirmek adına düzenlediği ve bugünlerde moda olan tahliye taahhütnamesi aslında uygun formatı taşımadığında hiçbir geçerliliği bulunmuyor. Mahkemeler bu taahhütnameyi kabul edip uygulamaya almıyor” uyarısında bulundu.

KANUNDAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Gayrimenkul danışmanı Şenay Araç Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genelde kiraya verilirken bilgisayarda yazılmış, ev adresi, kiralama tarihi yazılı olan ve çıkış tarihi boş bırakılan bu evrak geçerlilik arz etmiyor. Bununla ilgili birkaç ilginç vaka yaşandı. Örneğin üç yıl önce bir kiralama işleminde kiracıdan kontrat yanında açık tarihli tahliye taahhütnamesi alındı. Ancak sonradan mülk sahibi kiracıyla anlaşmazlık yaşadı ve elindeki tahliye taahhütnamesini işleme koyacağını belirtti. Kiracı ise kontrat yapıldığında taahhütnamedeki imzanın kendi imzası olmadığını belirtti. Yani kiracı kontrata ayrı, taahhütnameye ayrı imzalar atmış. Böylece kiracı durumu fırsata çevirdi, hem evde uygun fiyata oturdu, hem de emlak şirketini ve ev sahibini suçladı…”

TAAHHÜTNAMEYİ NASIL ALMAK GEREKİYOR?

Şenay Araç Demir, tahliye taahhütnamesinin nasıl olması gerektiğini de özetledi:

“- Tahliye taahhütnamesi kira kontrat tarihinden en az 45 gün sonraki tarihte alınmalı. Kira kontratı ile aynı tarihte hazırlanan taahhütname geçerli sayılmıyor.

-Taahhütnameyi noter aracılığı ile almalısınız. Kira kontrat başlangıcından en az 45 gün sonra almak şartı ile noter tasdikli taahhütname mahkeme tarafından kabul edilen evraktır.

-Notere gitme şansı olmayan, noter masrafı ödemek istemeyen mülk sahipleri kiracıdan kendi el yazısı ile taahhütnameyi almalı ve kiracıya yazıp imzalatmalı.

-Konut aile konutu ise eşlerin ikisinin de bu tahliye taahhütnamede imzası olması gerekir. Aksi taktirde taahhütname yine geçerli değildir.”

ANLAŞMA NASIL SONA ERDİRİLİR?

Gayrimenkul danışmanı Şenay Araç Demir’in verdiği bilgiye göre, mülk sahibi tahliye taahhütnamesi kullanmak isterse iki şekilde kira sona erdirebilir.

1. İcra takibi yoluyla tahliye edebilir.

2. Sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir.

Bu şartları taşımadığı takdirde, garanti gibi görünen tahliye taahhütnamelerinin hukuk önünde hiçbir işe yaramadığını anlatan Şenay Araç Demir, “Alacağımız taahhütnameyi hazırlamadan önce avukata veya emlak danışmanınıza mutlaka sorup, doğru olduğunu kesinleştirdikten sonra taahhütnameyi imzalatmanız” diye konuştu.