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Tahir Büyükakın sporda şov yaptı

GÜNDEM 13.07.2022, 14:20
Tahir Büyükakın sporda şov yaptı

Kocaeli Darıca Millet Bahçesi’nde gençlere sürpriz yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, gençlerle basketbol ve voleybol oynadı. Başkan Büyükakın’ın başarılı performansı gençleri şaşırttı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nde Darıca Millet Bahçesi, gençlerin gözde mekânlarından birisi oldu. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkıyla başlayan yapım süreçleriyle etap etap ilerleyen Darıca Millet Bahçesi, ailelerin yanı sıra gençlerin de yoğun ilgisini görüyor. Bunu yakından bilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Millet Bahçesi’ndeki spor alanlarında güzel vakit geçiren gençlere sürpriz yaparak, gençlerle basketbol ve voleybol oynadı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay’ın da katıldığı sürpriz ziyarette, basketboldaki maharetini serbest atışlarda gösteren Başkan Büyükakın, voleybolda da yetenekleriyle gençleri şaşırttı. “Başkanım, sizde ne cevherler varmış.” diyen gençlere güzel sözleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Sizleri burada basketbol ve voleybol oynarken görünce aranıza katılmak, eşlik etmek istedim. Mutluluğunuz ve genç enerjiniz hiç bitmesin. Bize de bugün çok büyük enerji verdiniz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin genç dostu bir belediye olduğunu belirten Başkan Büyükakın, yapılan parklarla ve spor tesisleriyle gençlerin taleplerine cevap vermek için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyemizin kontrolünde ki 45 spor tesisinde çocuklarımız ve gençlerimiz spor yapma şansı yakalıyor. Diğer bir taraftan amatör spor kulüplerimize de destek oluyoruz. Tabii bir de yapıp, işletmesini İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte ilçe belediyelerimize tahsis ettiğimiz tesislerimiz var. Hepsi gençlerimiz için çalışıyor, hizmet üretiyor” ifadelerini kullandı.

"GENÇLİĞİN YANINDAYIZ"

Salon sporlarına ayrı bir önem verdiğini söyleyen Başkan Büyükakın, kulüplere verilen desteği şu sözlerle anlattı: “Kulüplerimize destek olmak için de ayrı bir gayretimiz var. Yüzlerce kulübümüz var. Tesisleşmeden malzeme yardımına, her noktada adım adım projelerimizi hayata geçiriyoruz. Gençlerimiz bizlere her fırsatta talep ve önerilerini ifade ediyorlar. Tabii biz de bunları not ediyor, hızlıca yapılması gerekenleri yapıyor, planlanması gerekenler üzerine de arkadaşlarımız çalışıyor. Gençler bazen şahsıma ‘Tahir ağabey’ olarak sesleniyorlar. Kimi zaman ‘Tahir Başkanım’ diye sevgilerini ve ilgilerini gösteriyorlar. Nasıl seslenmek isterlerse istesinler şahsım, onların deyimiyle Tahir ağabeyleri ve Tahir Başkanları, gençlerin yanındadır, destekçisidir, arkadaşıdır, dostudur”  Sürpriz ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.     

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