Tahir Büyükakın'dan depremzedelere yoğun ilgi

Deprem bölgesinde 11 gündür gece gündüz demeden ekiplerle beraber çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çadır kente yerleşen ailelerle de yakında ilgileniyorKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta arka arkaya yaşanan iki depremin ardından bir gün sonra deprem bölgesinde ulaşan ve Hatay Defne’de göreve başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir yandan çalışmaları koordine ederken bir yandan da depremzedelerle sık sık bir araya geliyor.

Büyükşehir’in kurduğu çadır kente yerleşen aileleri ziyaret eden, eksik ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, Kocaeli’de olduğu gibi Hatay’da da çocuklarla samimi diyaloglar kuruyor.

Acıyla kaplanan bu bölgede çocukların yüzündeki bir gülümsemenin geleceğe olan umudu yeşerttiğini ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Deprem felaketinden psikolojik olarak çocuklarımız çok etkilendi. Uzman personelimizle onların bu süreci en iyi şekilde atlatmaları için çalışma yapıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülümseme, onların bir mutluluğu bizim için dünyalara bedel. Onların güldüğünü görünce tüm yorgunluğumuzu unutuyoruz’’ dedi.