Tahir Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda gönül zenginliğinin ve kardeşlik duygularının artması temennisinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hemşehrilerinin ve İslam âleminin kandilini tebrik etti. Dünyada yaşanan savaşların, gözyaşlarının yerini barışın almasını dileyen Başkan Büyükakın” İnsanoğlu menfaatleri uğruna kendi özünden uzaklaştı. Bu müstesna gecemizde aydınlığa açılan perdeleri -birlik ve beraberlik ruhu ile birlikte- bir bir aralayalım. Ben değil “biz” olmanın mutluluğuna erelim” dedi.

Berat Kandilimizin bağışlanma ve af gecesi olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın mesajında şunları ifade etti” Rabbimizin bizlere bahşettiği bu fırsat gecesinde kalplerimizi körelten günahlardan uzaklaşmak için el açalım. Benliği ortadan kaldırıp, Yaradan’ımıza yönelelim. Gönül dünyamızı temizleyelim, insan olmanın gerektirdiği sorumluluklarımızı gözden geçirip kendimizi hesaba çekelim. Gönüllerin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, insanlığı birbirine yaklaştıracak, dünyanın her yerinde barış ve mutluluğun sağlanması yönünde adımların atılmasının gayreti içinde olalım.

Bu gece vesilesiyle dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılmasını, dünyaya sevginin hakim olmasını, acı, şiddet ve gözyaşlarının yerini kalıcı bir huzurun ve barışın almasını Yüce Allah'tan diliyorum''