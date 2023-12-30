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Tahir Büyükakın'dan 2024 mesajı

GÜNDEM 30.12.2023, 22:37
Tahir Büyükakın'dan 2024 mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yılın dünyaya birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yıl dolayısıyla bir basın mesajı yayınladı.  Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımızı ve yeni Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi 2024 yılında da birlikte sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden başkan Büyükakın” Dünyanın dört bir yanında yaşanan, mazlum insanların yaşamını yitirdiği menfaat savaşlarında insanlık ayaklar altına alınmakta. İnsan olmayı başarırsak yaşadığımız dünya daha yaşanabilir olacak. Bu dünya hepimize yeter.” dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken Kocaeli’nin güçlü, dinamik, üreten bir şehir olması için hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Büyükakın” Yeni yılda da çıktığımız gönül belediyeciliği yolunda sapmadan çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.  “Aslolan gönüllere girmektir” prensibiyle, 7 gün 24 saat şehrimizin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Nerede bir sorun varsa orada olacağız.” dedi.

Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti” Şehrimize çizdiğimiz bu yeni vizyon mukabilinde; var olan güzellikleri ortaya çıkardığımızı, altyapıdan ulaşıma, çevreden spora, kültür turizminden modern tesislere kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğimizi gururla söyleyebiliyoruz. “İnsanların en hayırlısı, insana hizmet edendir" diyen bir medeniyetin mensupları olan bizler, Türkiye Yüzyılına yakışır işler yaparak Kocaeli’yi de yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. 

Yeni yılın öncelikle mazlum coğrafyalarda kendi memleketlerinde mahkum hayatı yaşayan masum insanlığa, yuvalarımıza, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur ve sevinç getirmesini diliyorum.

Hep birlikte, nice sağlıklı, huzurlu ve güzel yıllar yaşamak ümidiyle…

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