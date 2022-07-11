Tahir Büyükakın bayramlaşma turunda

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı nedeniyle ev ziyaretlerini arefe gününden itibaren aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramını hemşerileriyle birlikte geçiren yaptığı ziyaretlerle çocukları sevindiren yüz yaşında ki çınarların dualarını alan Başkan Büyükakın, İzmit Şirintepe Mahallesi’nde yaşayan Elif Berna Özel’e ve çocukları Arda Aslan, Yusuf Emin ve Alperen’e konuk oldu. Kurban Bayramlarını tebrik eden ve bayram hediyelerini takdim eden Başkan Büyükakın, daha sonra Körfez’de ikamet eden dilinden dua düşmeyen yüz yaşında ki Asiye Çakır’ı ziyaret etti.

“YÜCE ALLAH’TAN TEMENNİ EDİYORUM”

Derince’de ikamet eden Ayşe Özelli’yi de ziyaret eden ve çocukları Hayat, Nisa Nur ve Bedirhan’a hediyeler vererek bayramları tebrik eden Başkan Büyükakın, “Her fırsatta dile getirdiğim gibi Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in teslimiyetiyle Rabbimize kulluklarını gösteren hemşerilerimizin kurbanlarının kabul olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Her fırsatta yaptığımız ancak bayramlarda çok daha fazla özen gösterdiğimiz çocuklarımızdan büyüklerimize kadar hemşerilerimizi ve tüm değerlerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Halkımızla bir ve beraber olarak şehrimize hizmet ederek ülkemizin kalkınmasına hep birlikte katkı sunuyoruz” ifadelerini sarf etti.

“BİRBİRİMİZLE KUCAKLAŞMA, ALLAH’A YAKINLAŞMA HEDİYESİDİR”

Çocukları sevindirmenin, büyüklerin duasını almanın önemine de dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Kurban Bayramı'nın ülkemizde ve tüm dünyada kardeşliğe, yardımlaşmaya ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Bayramlar birbirimizle kucaklaşma, Allah’a yakınlaşma hediyesidir. Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği de günlerdir. İnsanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bir kez daha hemşerilerimin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini sarf etti.