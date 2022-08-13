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Tahıl trafiği hız kesmiyor
GÜNDEM 13.08.2022, 08:54
Türkiye'de imzalanan Tahıl Anlaşması uyarınca sevkiyat devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna’ya hareket edecek" ifadeleri kullanıldı.
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