Tahıl sevkiyatında gemi hareketliliği sürüyor

Tahıl sevkiyatı kapsamında deniz yolundaki gemi hareketliliği sürüyor. Ukrayna limanlarından 3 geminin hareket ettiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen 1 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin Müşterek Denetim Ofisi'nce denetleneceğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında sabah itibarıyla Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan 2, Pivdennyi Limanı’ndan 1 olmak üzere toplam 3 geminin hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi yapılacağı bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1562681350184124417