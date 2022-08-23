Tahıl sevkiyatına devam...

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’nın Çernomorsk limanından bir geminin daha hareket ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bir geminin daha yola çıktı.

Açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1561938732747456512