Tahıl sevkiyatına devam

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket ettiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1569565398613299201