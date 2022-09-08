Tahıl sevkiyatı sürüyor

Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket ettiANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna limanlarından yola çıktığını bildirdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1567767325717176326