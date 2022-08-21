Tahıl sevkiyatı için 4 gemi yolda

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti" denildi.

Paylaşımda ayrıca, Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesinin yapılacağı bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1561214901846265856