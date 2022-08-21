Son Dakika

Tahıl sevkiyatı için 4 gemi yolda

GÜNDEM 21.08.2022, 09:24
Tahıl sevkiyatı için 4 gemi yolda

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti" denildi.

Paylaşımda ayrıca, Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesinin yapılacağı bildirildi. 

https://twitter.com/tcsavunma/status/1561214901846265856

Yorumlar (0)
26
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2022
İmsak 04:38
Güneş 06:12
Öğle 13:12
İkindi 16:59
Akşam 20:02
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 3 7
2. Adana Demirspor 2 6
3. Antalyaspor 3 6
4. Giresunspor 3 6
5. Galatasaray 3 6
6. Trabzonspor 3 6
7. Fenerbahçe 2 4
8. Başakşehir 2 4
9. Alanyaspor 2 4
10. Beşiktaş 2 4
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ankaragücü 2 1
14. Ümraniye 3 1
15. Sivasspor 2 1
16. Karagümrük 1 0
17. Hatayspor 2 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Samsunspor 2 4
2. Gençlerbirliği 2 4
3. Eyüpspor 2 4
4. Bodrumspor 1 3
5. Bandırmaspor 1 3
6. Sakaryaspor 2 3
7. Göztepe 1 3
8. Boluspor 2 3
9. Adanaspor 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Rizespor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Altınordu 2 1
15. Tuzlaspor 2 1
16. Denizlispor 1 0
17. Manisa Futbol Kulübü 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. Tottenham 3 7
3. M.City 2 6
4. Fulham 3 5
5. Brentford 3 4
6. Newcastle 2 4
7. Leeds United 2 4
8. Chelsea 2 4
9. Brighton 2 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Nottingham Forest 3 4
12. Southampton 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. Bournemouth 3 3
15. Liverpool 2 2
16. Everton 3 1
17. Wolverhampton Wanderers 3 1
18. Leicester City 3 1
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Osasuna 2 6
4. Rayo Vallecano 2 4
5. Atletico Madrid 1 3
6. Villarreal 1 3
7. Real Sociedad 1 3
8. Valencia 1 3
9. Athletic Bilbao 1 1
10. Barcelona 1 1
11. Sevilla 2 1
12. Mallorca 2 1
13. Espanyol 2 1
14. Celta Vigo 2 1
15. Real Valladolid 2 1
16. Almeria 1 0
17. Girona 1 0
18. Cadiz 2 0
19. Elche 1 0
20. Getafe 1 0