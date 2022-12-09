Tahıl krizi için Putin'le görüşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl krizini çözmek amacıyla Putin ile pazar günü görüşeceklerini açıklarken, aynı şekilde Zelenskiy ile de görüşme yapacaklarını kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2022'nin açılışında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Dünyanın 34 farklı ülkesinden bilim, medya ve siyaset insanlarını bir araya getiren, başarı çıtasını her yıl daha da yükselten TRT World Forum’un hayırlara vesile olmasını dileyerek, programa katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

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"Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk" diyen Erdoğan, "Terör örgütlerine destek veren himaye eden tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan Avrupa ile ortak gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız" diye konuştu.

İnsanlığın ortak geleceğinin selameti için herkes elini taşın altına koymak mecburiyetinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleştiğine dikkati çekti.

Savaş dolayısıyla Ukrayna ve Rusya'dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması Avrupa'dan Afrika'ya tüm ülkeleri etkileyen küresel çapta bir gıda krizine sebep olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte her şey burada. Buğday olmadan ekmek olur mu? Ama unutmayalım ki şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayın ne yapıyor üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü inşallah Sayın Putin ile görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy ile görüşmem olacak. Bu görüşmelerle birlikte istiyoruz ki bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim ve Sayın Putin'in de ifadesiyle öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve sonrasında anlaşmanın süresinin uzatılması yine ülkemizin girişimleri sayesinde mümkün olabildi" diye konuştu.