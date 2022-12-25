Tahıl koridorunda İspanya'dan sonra ikinciyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tahıl koridorunda taşınan yük miktarı ile ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tahıl Koridoru kapsamında 1 Ağustos  25 Aralık tarihleri arasında 585 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 2 milyon 247 bin 564 ton olduğunu kaydetti.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sonrasında tahıl krizinin yaşandığını anımsatan Karaismailoğlu, dünyanın en önemli tahıl merkezlerinden biri olan Ukraynadan tahıl sevkiyatının durduğunu belirterek, 1 Ağustos-25 Aralık tarihleri arasında toplam 585 geminin Ukraynanın Odesa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini duyurdu.

EN FAZLA YÜK İSPANYA'YA TAŞINDI

Gemilerle arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındığını beliren Karaismailoğlu, "585 geminin 171'i yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Ülkemiz limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 2 milyon 247 bin 564 ton oldu. Yani, toplam yükün yüzde 15'i ülkemize geldi. Yüklerin yüzde 12'si Afrika'ya, yüzde 29'u Asya'ya, yüzde 44'ü Avrupa'ya taşındı. En fazla yük 2 milyon 891 bin 117 ton ile İspanya'ya taşındı. İspanya'yı; 2 milyon 247 bin 564 ton ile Türkiye, 2 milyon 162 bin 210 ton ile Çin takip etti" diye konuştu.