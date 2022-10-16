Tahıl Koridoru'nda üç ay geçti... 7,7 milyon ton sevkiyat yapıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Müşterek Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Üç ay sonra merkezde ortak açıklama yapan bakanlar, yaklaşık 8 milyon ton tahıl sevkiyatının üç aylık süre içerisinde başarıyla yapılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ilk olarak Kalender Kasrı'nda bir araya geldi. Tahıl koridoru için varılan mutabakatın temellerinin atıldığı Kalender Kasrı'ndaki görüşmenin ardından Bakanlar Akar ve Kubrakov, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne giderek faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Bakan Akar, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade eden Bakan Akar, "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi. Bu, memnuniyet verici bir sonuç." diye konuştu.

Bu başarılı sonucun alınmasında katkısı olanlara teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı, barıştan ve istikrardan yana olduğunu vurgulayarak, aynı politikayı şeffaf şekilde sürdürmek istediklerini söyledi.

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Türkiye'nin kolaylaştırıcı tutumunu sürdürdüğünü, çalışmalarına olabildiğince dengeli ve itidalli olarak devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Nasıl ki bu tutarlı politikamızı sürdürerek tahıl konusuna bir çözüm getirebildiysek, aynı şekilde esir değişimi de bu politikanın bir ürünüdür. Amacımız; bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle sorunun çözümü için çalışmaların sürdürülmesi, bu yöne gidilmesi, gerginliğin azaltılması ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeden insani yardımların da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerinin sonunda tahıl koridorunun oluşturulmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ettiği konuk Bakan Kubrakov'un bundan sonraki katkılarının önemine işaret etti.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da, tahıl inisiyatifinin başarısıyla sevkiyatı yapılan tahıl miktarıın 8 milyon tona yaklaştığını belirterek, "Bu inisiyatifin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inisiyatifle dünyadaki tahıl fiyatları arasındaki bağlantıyı anlıyoruz. İnisiyatifin başarısı için ellerimizden geleni yapacağız" dedi.