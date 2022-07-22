Tahıl koridoru için imzalar atıldı... Tahıl krizine İstanbul imzası

Ukrayna ve Rusya İstanbul'da Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasına imza attı. Ukrayna'dan tahılın tahliyesi için denetim merkezi İstanbul'da olacak.İSTANBUL (İGFA) - Tahıl ve Gıda Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Güvenli Taşınması Girişimi imza töreni İstanbul Dolmabahçe'de yapıldı.

Hem Ukrayna, hem de Rusya tarafından Türkiye'nin arabuluculuğu ile tahıl sevkiyatı için imzalar atıldı.

GUTERRES: BU ORTAM ERDOĞAN'IN ISRARIYLA OLUŞTU

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarıyla olduğunu belirtti.

Guterres, bu anlaşmanın küresel gıda arzındaki açığı kapatacağını söyleyerek, Erdoğan'a teşekkür etti.

Guterres'in konuşması ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda enflasyonunun çöüzmüne yardımcı olduklarını belirtti.

KARADENİZ'DEN YENİ NEFES BORUSU AÇILACAK... DENETİM MERKEZİ İSTANBUL'DA

"Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir" dedi.

"SAVAŞ MÜZAKERE MASASINDA SONUÇLANACAKTIR"

Savaşın kimseye yaramadığını ifade eden Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Savaş nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacaktır" diye konuştu.

https://youtu.be/ZCv5KcP2FoI