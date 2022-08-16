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Tahıl gemisi Ukrayna'dan çıktı
GÜNDEM 16.08.2022, 08:26
Tahıl Anlaşması kapsamında startı verilen tahıl sevkiyatı tam gaz sürüyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Dolmabahçe Sarayı'ndali Çalkışma Ofisi'nde imzalanan anlaşmaya göre gemilerle yola çıkan tahılların sevkiyatı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek.
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