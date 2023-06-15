Son Dakika

Tahıl ambarı Konya'da ekmeğe zam geldi!

GÜNDEM 15.06.2023, 10:59
Tahıl ambarı Konya'da ekmeğe zam geldi!

Konya’da 4 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Ekmek zammına tepki gösteren Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, "Fırıncı esnafımızın maliyetleri bir an önce düşürülüp, vatandaşlarımızın ucuz ekmeğe ulaşması sağlanmalıdır" dedi.KONYA (İGFA) - Konya'da ekmeğe gelen zam ardından Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Arslan, zamma tepki gösterdi.

Fahiş fiyatlardan iktidarı sorumlu tutan Arslan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a seslenerek, "Başkan Altay bu zammı da geri çektir" çağrısında bulundu.

Konya’da 200 gram bir ekmeğin 5 lira olduğunu duyuran Başkan Arslan, "Son zamanlarda hızlı bir şekilde yaşanan ekonomik çöküşü temel gıdalar başta olmak üzere, A'dan Z'ye gelen zamlardan kolayca anlayabilirsiniz. Ekmeğin yanında birçok temel gıda maddesi ve ürüne zam geldi. 14 Mayıs seçimlerinden önce Konya'da simit fiyatlarına zam yapılmıştı. O gün Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapıp, bu zamma tepki göstererek zammın geri çekilmesine vesile olmuştu. Ardından başkanı olduğu Konya Büyükşehir Belediyesi Konya'da su fiyatlarına zam yaptı. Daha önce 200 TL’nin görünmediği piyasada Türk Lirasının eriyişini yaşıyoruz. Ekonominin sorumlusu mevcut iktidar partisidir; seçimlerin hemen ardından gelen zamlar halkın ızdırabına sebep olmuştur!" diye konuştu.

Konya’da son bir yılda ekmeğe yüzde 100’ün üzerinde zam geldiğini söyleyen Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, fırıncı esnafının da girdi maliyetleri altında ezildiğini söyledi.

"Fırıncı esnafımız, "bir ekmekte 35 kalem girdimiz var. Ekmek fiyatını belirlemeden önce bu girdileri hesaplayarak ona göre bir ekmek fiyatı belirliyoruz." dediğini ifade eden Arslan, "Esnaflarımız bunların hepsinin girdi maliyetlerini çıkartıp, ekmek fiyatını evlerine ekmek götürebilecek şekilde çıkardığını söylüyor. Geldiğimiz noktada fırıncı esnaflarına yeterli destek verilmemesi ise vatandaşın cebine yansıyor. Konuyla ilgili tekrardan hububat şehri Konya'mızda ekmek fiyatlarına gelen zammın yanlış olduğunu, bir an önce geri çekilmesi gerektiğini ve bu süreçte tüm yükün fırıncı esnafımıza yüklenmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25