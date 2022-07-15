Taçsız Kral'dan Keşan'a saygı duruşu

Taçsız Kral lakaplı futbolcu Metin Oktay'ın fotoğrafı Edirne'nin Keşan ilçesinde sergileniyor.Erdoğan DEMİR/ KEŞAN POSTASI (EDİRNE İGFA)

1973 yılında İstanbul Karması ile Keşan’a gelen Galatasaray’ın ünlü futbolcusu merhum Metin Oktay’ın Keşan Atatürk Stadı’nda ortaya çıkan fotoğrafı ilk olarak yayınlanıyor.

Oktay’ın yanındaki o dönem Keşan’ın önemli futbolcularından olan, Keşan Gençlik ve Keşanspor Kulüplerinde yıllarca yöneticilik yapan merhum Nesip Çakıcı.

Çakıcı’nın damadı olan Şaban Ağaoğlu tarafından gazetemize iletilen bu fotoğraf, o dönemlerde Keşan’ın futbolda ne kadar önemli bir merkez olduğunu ortaya koyması açısından önemli bir belge olarak Keşan Spor tarihindeki yerini arşivlerde alıyor.