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Taciz atışları cezasız kalmıyor
GÜNDEM 20.09.2022, 17:57
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1572195637734539266
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