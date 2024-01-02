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Taciz atışları cezasız kalmıyor!
GÜNDEM 02.01.2024, 10:42
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist TSK unsurlarınca etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin taciz atışları cezasız kalmadığını belirterek, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki son operasyonu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı'ndaki huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1742080649345855490
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