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Taciz atışları cezasız kalmadı... 8 terörist etkisiz!

GÜNDEM 10.10.2022, 16:46
Taciz atışları cezasız kalmadı... 8 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz atışlarının cezasız kalmadığını belirterek, 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz atışları cezasız kalmadı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda,  "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1579467607631343618

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