Taciz atışları cezasız kalmadı... 8 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz atışlarının cezasız kalmadığını belirterek, 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz atışları cezasız kalmadı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1579467607631343618