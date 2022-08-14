Taciz atışları cezasız kalmadı: 4 terörist etkisiz

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin taciz atışları cezasız kalmadığını belirterek, Barış Pıanrı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık paylaşımında, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1558796302678360067