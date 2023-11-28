Taciz atışları cezası kalmadı... 2 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşinde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist TSK unsurlarınca etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin taciz atışları cezasız kalmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1729392719397535810