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Taciz ateşlerine misliyle yanıt: 29 terörist etkisiz!
GÜNDEM 30.06.2022, 11:02
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1542410414524440576
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