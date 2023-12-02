TABNET Türkevi’nde iş insanlarını ağırladı

Amerika Birleşik Devletleri New York’ta bulunan Türkevi’nde TABNET, (Türk Amerikan Business Network) düzenlediği etkinlikte iş insanlarını ağırladı.ABDPOST (ABD İGFA)

Pekçok ünlü iş insanının katıldığı gecede Bloomberg TV’nin ekonomi sunucusu olan ve MeI Strategies’in CEO’su ve kurucusu olan Melike Ayan İngilizce olarak sunuculuk yaparken LEGALREACH.AI’nin Kurucu ortaklarından olan Deniz Öz ise Türkçe sunuculuk yaptı.

ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'nin de davet edildiği ve yüksek katılımın sağlandığı etkinlikte, TABNET Başkanı Ömer Kalafatoğlu yaptığı konuşmada Türk iş insanlarını bir araya getirip potansiyel iş birlikteliklerinin geliştirilmesi için TABNET'in kurulduğunu aktardı.

2020 tarihinden beri New York Başkonsolosu görevini yürüten Reyhan Özgür’ün de konuşma yaptığı gecede, kanser üzerinde araştırmalar yapan ve Michigan Üniversitesi’nde üç ayrı mühendislik derecesi alıp makina mühendisliğinde doktora yapan ardından da 2015 yılında Massive Bio’yu kuran Doktor Selin Kurnaz, İngilizce olarak yaptığı çalışmalardan bahsetti.