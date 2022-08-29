TABİP, Türkiye’ye örnek oluyor

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Büyükşehir’i ziyaret ederek, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” hakkında yetkililerden bilgi aldıKOCAELİ (İGFA) - Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 2020’de hayata geçirilen, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) hakkında yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Sekapark A.Ş Genel Müdürü Bayram Karakuş, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban tarafından karşılanan Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, ilk olarak biberiye, tıbbi nane ve oğul otu (melisa) bitkilerinin dikildiği Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesinde tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Prof. Bilgin, daha sonra demostrasyon bitki yetiştirilerek, su buharı yöntemi ile uçucu yağların elde edildiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesinde 42 dönüm alanda kurulan Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisini ziyaret etti. Aromatik bitkilerden elde edilen katma değeri yüksek ürünlerin ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanıldığı Distilasyon (damıtma) tesisinde, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’tan işleyişle ilgili bilgi aldı.

Son olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş birliği ile tıbbi aromatik bitki işleme amaçlı tamamen yerli olarak 332 metrekare alanda kurulan ve yıllık yaklaşık 2 bin 500 ton aromatik bitki işleme kapasiteli Süper Kritik Ekstraksiyon Tesisi’ni de de ziyaret eden rektör Bilgin, burada incelemelerde bulundu. Tesislerde işlenen ürünlerden yüksek teknoloji ile hassas saflıkta elde edilen yağlar, ilaç, kozmetik ve takviye gıda sanayiinde kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında, il genelinde 1140 dekar alanda yaklaşık 4 milyon biberiye, tıbbi nane ve melisadan (oğul otu) oluşan tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturulduğunu söyledi. Aydınlık, ilk etapta yaklaşık 100 çiftçinin yararlandığı sözleşmeli tarım modeli ile gerçekleştirilen proje doğrultusunda, Kocaeli genelinde Kandıra, İzmit, Kartepe, Karamürsel, Derince ve Körfez ilçelerinde 1006 dekar alana biberiye, 77 dekar alana tıbbi nane ve 57 dekar alana melisa olmak üzere toplam 1140 dekar alana 4 milyon biberiye, tıbbi nane ve melisadan oluşan tıbbi ve aromatik bitkinin dikildiğini ve ilk hasadın 11 Ağustos 2021’de 647 dekar alanda yapıldığını ve 116 ton 334 kilogram ürün elde edildiğini kaydetti.