Tabip Odaları'ndan Fincancı'ya destek mesajları
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ardından başta merkez yönetim olmak üzere, ülke genelindeki Tabip Odaları'ndan 'destek' mesajları gelmeye başladı.ANKARA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ardından TTB'den yazılı açıklama yapıldı.
Birlik yönetimi, söz konusu müdahaleyi 'linç kampanyası' olarak nitelendirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TTB, "Bir süredir söz yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz. Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz!" mesajı verdi.
TTB'nin açıklaması sonrasında ülke genelindeki Tabip Odaları'ndan da sosyal medya hesaplarından Fincancı'ya yönelik destek mesajları yayımlamaya başladı.
TTB Yönetim Kurulu'nun saat 12.30'da "Dr. Şebnem Korur Fincancı Yalnız Değildir!" konulu basın açıklaması yapması bekleniyor.
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