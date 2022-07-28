Sütdonduran Kampı için geri sayım

Kayseri'nin Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 28’ncisi gerçekleştirilecek Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı 30-31 Temmuz da yapılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından organize edilen ve bu yıl 28'ncisi düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı için Türkiye’nin değişik illerinden katılacak dağcı ve doğa tutkunu sporcular, 2700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası’nda bir araya gelecek.

Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Av. Bilal Özdoğan, bu yıl gerçekleştirilecek zirve tırmanışının başarı ile yapılması temennisinde bulundu. Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü’nün (HADAK) düzenlediği geleneksel Süt Donduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı’nın bu yıl 28’ncisini düzenleyeceklerini belirterek şöyle konuştu; “Kampımızın yine dolu dolu geçmesini bekliyoruz. Bu bağlamda Erciyesimizin ve Hacılarımızın güzelliğini tüm dünyaya tanıtma imkanı buluyoruz.”

Erciyes Dağı’nın zirvesine çıkmak için Sütdonduran Yaylası’nda buluşacak olan sporcular 31 Temmuz sabahı saat 03.00’da yola çıkarak zirveye ulaşmaya çalışacaklar.

Her yıl olduğu gibi bu yılda zirvede şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak dua edilecek.