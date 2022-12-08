Süt üreticilerinden İzmir'de 'süt ve sağım hijyeni' paneli

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi organizasyonuyla Ödemiş ilçesinde 'Süt ve Sağım Hijyeni' konulu panel düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Ödemiş ilçesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen panele İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı temsilcileri, Şube ve İlçe Müdürleri ile İzmir’in 30 ilçesinden çok sayıda üretici katıldı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen; panelin sütün Başkenti İzmir’de yapılmasının önemine dikkati çekerek, Tarımı kalkındırmanın ve daha da ileri götürmenin yolunun tarımın tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesinden geçtiğini belirtti.

İzmir’de 1.3 milyon ton sütün yaklaşık yüzde 73’ünün Küçük Menderes Havzası’nda toplandığına vurgu yapan Müdür Özen, "781 bin adet büyük baş hayvan varlığımız, 950 bine yakın küçükbaş hayvan varlığımız var. Gerek hayvan varlığımızla gerekse süt üretimimizle ülkenin lokomotif ili konumundayız. Sütle ilgili İzmir, çok tecrübeli ve teknik bir altyapıya sahip. 2011 yılında ilimizde Süt Eylem Planı hazırlandı ve Valiliğimiz talimatıyla alınan kararlar uygulamaya konuldu. 2013 yılında ikinci uygulama devreye girdi. Bu planlar ve uygulamalar sonrasında 2009 yılında ilimizde süt soğutma tankı sayısı 890 iken, bu çalışmaların akabinde şuanda ilimizde 8 bin 500 süt soğutma tankı mevcut. Günlük süt kapasitemiz ise günlük 8 bin 100 tona çıkmış durumda. Yani İzmir’in bir ucundan bir ucuna, 30 ilçesinde süt tamamen soğuk zincirde. Bir litre dahi soğuk zincir dışında süt toplama söz konusu değil” dedi.

İkinci Eylem Planı kapsamında İl Müdürlüğü olarak öncelikle Küçük Menderes havzasında daha sonra İzmir’in 11 ilçesinde eğitim planlaması gerçekleştirildiğini söyleyen Özen, planın üçüncü aşamasında da çiğ sütün toplanması ve pazarlanması projesi hazırlanarak 1.3 milyon ton üretimin sanayiye arz edilmesi noktasında çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Panelde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Hamdi Bilgen, Prof. Dr. Harun Kesenkaş, Doç. Dr. Oktay Yerlikaya, Doç. Dr. Tuncay Günhan ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konu uzmanları Yusuf Güçer, Funda Günay ve Mustafa Evran sunumlarını yaparak üreticilerden gelen sorulara yanıt verdi.