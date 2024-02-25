SUT değişikliği Resmi Gazete'de

SGK Başkanlığı'nca Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı"na göre, iki ilaç daha bedeli ödenecek ilaçlar listesinde kamu kurum iskontosu oranlarının düzenlenmesine karar verilirken, SUT değişikliğine ilişkin tebliğ metnini de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Eczacıları Birliği, tebliğ değişikliği metni ile ekomisyon kararı ve yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tabloyu duyurdu.

Tebliğ metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.