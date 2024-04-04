Şuşa Azerbaycan Evi'nde açılış heyecanı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni dönemin ilk tesisini hizmete açıyor. Azerbaycan Kardeşlik Parkı’na yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi 7 Nisan Pazar günü düzenlenecek törenle hizmete girecek. Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov’un yanı sıra çok sayıda Azerbaycanlı bürokrat ve yetkilinin katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin de aynı gün akşam Erciyes Kültür Merkezi’nde bir konser verecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa ile Kayseri'nin ‘kardeş şehir’ olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde, Talas’ın Yenidoğan Mahallesi’ndeki 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, hizmete girdiğinde iki ülke ve özellikle iki şehir arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

KALABALIK BİR HEYET GELİYOR

Öte yandan açılış törenine Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov’un yanı sıra Şuşa Valisi Aydın Kerimov, Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov ve çok sayıda Azerbaycanlı yetkili ile bürokrat katılacak.

“DOSTLUĞUN SİMGESİ OLACAK”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Dün, bugün ve yarın her zaman Azerbaycan’ın yanındayız. Tek millet, iki devlet ilkesiyle kardeşliğimizi pekiştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. 2022 yılı Kasım ayında Azerbaycan Kardeşlik Parkı’nın açılışını yapmış, park içerisinde bulunacak Şuşa Azerbaycan Evi’nin de temelini atmıştık. Kısa sürede yapımını tamamladığımız bina, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği simgeleyecek çok güzel bir merkez oldu.” dedi.

Azerbaycan’a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Azerbaycan Evi’ni ziyaret edenler, Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Merkezde diğer yandan iki ülke tarafından ortak programlar düzenlenecek.

Kültür evinin önünde ayrıca Şuşa’da yer alan ‘İsa Çeşmesi’nin bir benzeri bulunuyor. Öte yandan alanda, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 1992 yılında Ermenistan tarafından katledilen 613 sivilin isimlerinin yer aldığı Hocalı Şehitleri Anıtı da yer alıyor.

Şuşa Azerbaycan Evi’nin açılışı, Azerbaycan'dan gelecek yetkililer ve Kayseri protokolünün katılımıyla 7 Nisan pazar günü saat 16.00’da Talas Yenidoğan Mahallesi Azerbaycan Kardeşlik Parkında gerçekleştirilecek.

AZERİN KONSERİ HEYECANLA BEKLENİYOR

Açılışın ardından “Çırpınırdın Karadeniz” şarkısıyla gönüllere ve hafızalara kazınan ünlü sanatçı Azerin, saat 21.30’da Erciyes Kültür Merkezinde bir konser verecek. Konser, Talas Belediyesi’nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek.