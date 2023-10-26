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Süryani Cemaati temsilcilerinden İsrail’e tepki: Bu savaşı derhal durdurun!

GÜNDEM 26.10.2023, 16:05
Süryani Cemaati temsilcilerinden İsrail’e tepki: Bu savaşı derhal durdurun!

İsrail’in Filistinlilere yönelik 20 gündür süren ve soykırıma varan katliama karşı Mardin’deki Süryani Cemaati temsilcileri İsrail’e tepki gösterdi. Savaşın da bir ahlâkı olduğunu vurgulayan temsilciler saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.Şehmus EDİS - Herkes Duysun / MARDİN (İGFA) -  Başta masum çocuklar olmak üzere kadınlara, yaşlılara, camilere, kiliselere, hastane ve okullara yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Mardin Süryani Cemaati temsilcileri, bu kirli savaşın durdurulması için bütün dünya ülkelerine ve liderlerine çağrıda bulundular.

Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, 20  gündür Filistin ve İsrail arasında süren savaşın çok ciddi bir boyuta ulaştığının altını çizerek, “Bir din adamı olarak bu savaşı kınıyorum. Özellikle savaşlarda sivillerin, çocukların kadınların öldürülmesini daha da şiddetle kınıyoruz. Mardin şehrini dinlerin, dillerin mozaik şehri olarak dillendirmekteyiz. Sürekli barış ve hoşgörü diyarı olarak olduğunu söylüyoruz.” dedi.

“BİR DİN ADAMI OLARAK BU SAVAŞI KINIYORUM!”

Mardin’de barış kültürü, hoşgörü kültürü ve kardeşlik kültürünün ön planda olduğunu belirten Akyüz, “Maalesef Kudüs'te böyle bir barış görmüyoruz. Sürekli şiddet, sürekli baskı, kavgalar ve savaşlar meydana gelmektedir. 18 gündür maalesef İsrail ve Hamas arasında çok şiddetli bir savaş yaşanıyor.. Bir din adamı olarak bu savaşı kınıyorum. Özellikle savaşlarda sivillerin, çocukların kadınların öldürülmesi daha da şiddetle kınıyoruz. Çünkü bunlar masum insanlardır.  Özellikle çocukların öldürülmesi çok acı vericidir. Bu savaşı şiddetle kınıyoruz. Barış gelmesini istiyoruz. Ne mutlu barışı sağlayanlara… Hz. İsa bunu İncil’de söylüyor. İşte bizim duamız ve temennimiz Yüce Allah’tan bu savaşı sona erdirmesidir. Bu insanların yüreğine merhamet şefkat getirsin. İnsanlığı şefkatle yönetsinler, zulümle değil. Çünkü liderlerin bu konuda önemli rolleri vardır. Liderler her toplum için önemlidir. Bu konuda şefkatli, merhametli ve vicdanlı olmaları gerekir. Dünya liderleri bu savaşı bir an önce durdurmalıdır.” şeklinde şeklinde konuştu.

“DÜNYA ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMELİ”

İsrail’in Filistin halkına vahşice uyguladığı şiddeti kınayan Mardin Süryani Kadim Cemaati Derneği Başkanı Murat Özbek ise bu savaşın bir an önce sonlanması için bütün dünya ülkelerinin bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu.

“BU SAVAŞI DERHAL DURDURUN!”

Bu saldırıları şiddetle kınadığını belirten Özbek, “Mardin’den dinlerin ve dillerin şehrinden hem İsrail’e hem de dünyaya önemli mesajımız var. Mutlak suretle ve ivedilikle bu savaşın sonlandırmasını istiyoruz. İsrail’in bu saldırılara son vermesini istiyor ve bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Hastanelere, kiliselere, camilere, çoluk-çocuk-kadın demeden herkese saldırması doğru değildir. Savaş anlamında da böyle olmaması gerekir. Savaşın da bir usulü vardır. Mutlak surette Filistin halkına en kısa sürede yardım yapılması gerekir ve bu savaşın çok çabuk bir şekilde gerekli müdahalelerle bitirilmesi gerektiği kanaatindeyim.” dedi.

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