Sürücüler dikkat! Trakya'da ortalama hız tespiti devrede

Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde 33 Ortalama Hız Tespit Sistemi kurularak, devreye alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri sınırları içerisinde çalışmaları sonuçlandırılan 33 Ortalama Hız Tespit Sistemi, 2 Ekim 2023 tarihli Bakanlık “olur”u doğrultusunda devreye alındı.

Hız ihlallerinin verileri Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüklerince 2 Ekim tarihinden itibaren idari yaptırım karar tutanağına dönüştürülmeye başlandı.

Ortalama Hız Tespit Sistemlerinin kurulduğu yollarda artık trafikte radar aracını gözetlemek de tarih oluyor. Sürücüler, sadece radar aracının olduğu bölgede değil, yol boyunca hızını kontrol altında tutmaya çalışacak.

Hız koridorunun bulunduğu güzergahlarda sürücülerin bilgilendirilmesi adına gerekli işaretlemeler hız koridorlarının girişlerine asılarak, Ortalama Hız Tespit Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde, sürücüler üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması hedefleniyor.

ORTALAMA HIZ TESPİT SİSTEMİ NEDİR?

Birinci noktadan giriş yapan aracın hız ve zaman bilgisi, çekilen araç fotoğrafı ile birlikte hafızaya alınır, araç ikinci noktadan geçiş yaptığı anda aynı bilgiler yeniden alınır ve gidilen mesafe, iki nokta arasında alınan zamana bölünerek ortalama hız tespit edilir.