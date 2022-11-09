Sürpriz görüşme bir saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi bir saat sürdü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almayan sürpriz görüşme 1 saat sürdü.

Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen görüşme ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Erdoğan ile Bahçeli'nin iç siyaset, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu tahmin ediliyor.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, en son 5 Ekim'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde bir araya gelmişti.