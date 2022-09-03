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Suriyeli vatandaş uyuşturucuyla yakalandı
GÜNDEM 03.09.2022, 11:30
Kayseri'de jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yapan Suriyeli Eyad A.'yı göz altına aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Jandarma Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu Melikgazi ilçesinin Güllük Mahallesi'nde yaşayan Suriye vatandaşı Eyad A.'nın (27) uyuşturucu satılı yaptığı tespit edildi. Ekipler, şahsın evine baskın düzenledi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada 60 tane Captagon marka uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Eyad A. göz altına alındı.
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