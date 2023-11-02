Son Dakika

Suriyeli arkeolog taşları sanata dönüştürüyor

GÜNDEM 02.11.2023, 15:00
Suriyeli arkeolog taşları sanata dönüştürüyor

Savaş mağduru Suriyeli arkeolog, Mezopotamya’nın Asur, Sümer ve Keldani kültürlerini tabletlere, volkanik taşlara işleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor.Şehmus EDİS - Herkes Duysun / MARDİN (İGFA) - Suriye'de çıkan iç savaş nedeniyle yerini yurdunu terk edip 12 yıl önce Türkiye'ye gelen ünlü arkeolog Sabah Kasım Garguli, şimdilerde tarihi Mardin İnekler çarşısında bulunan küçük sanat atölyesinde taşları işleyip sanat eserine dönüştürüyor.

Kendisi de bir savaş mağduru olan Garguri, İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı vahşi saldırıları şiddetle kınıyor. Yaşanan İsrail zulmüne karşı Gazze halkına destek için Arapça şiirler de yazan Garguri, savaşın durdurulması için bütün dünya ülkelerine çağrıda bulunuyor.

"SAVAŞTAN KAÇTIM, MARDİN’DE SANATIMLA HAYATA TUTUNDUM"

Aslen Mardinli olduğunu belirten 67 yaşındaki Arkeolog-Yazar Sabah Kasım Garguli, Suriye’deki iç savaş yüzünden 12 yıl önce eşi ve kızını alarak Mardin’e geldiğini söyledi.

Suriye’de 30 yıl arkeolog olarak çalıştığını ifade eden Garguri, “Dünyaca ünlü profesörlerle Suriye’de birçok kazıya katıldım. Suriye’deki iç savaş yüzünden Mardin’e gelmek zorunda kaldım. 3 ay boyunca hamallık yaptım. Sonra kendime bu atölyeyi açtım. Burada taştan sanat eserleri yapmaya başladım. Mezopotamya kültürünü temsil eden Sümerler, Asurlar ve Keldani kültürünü temsil eden heykeller eserler yapıyorum. Arkeolog, yazar ve şairlik… Her tür el sanatlarını icra kabiliyetim var. Arkeoloji mesleği boyunca 18 kitap yazdım. Mezopotamya ve Mardin ile ilgili kitaplar yazdım. Makalelerimin yer aldığı kitabım, şiir divanım ve çevirilerim var.  Ben severek bu sanatı yapıyorum. Dükkanımda yaptığım eserleri ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine bedava veriyorum. Mardin’de panorama sergisi açmak istiyorum ama bana yardımcı olan yok. Bunlarla birlikte antika koleksiyonum var. Belirli dönemlerde kullanılmış temel ihtiyaç malzemeleri olan çatal, kaşık, tabak, bardak, madeni para da koleksiyonumun arasındadır." dedi.

SURİYE’DE 3 BİN SANAT ESERİNİ BIRAKTI

30 yıl boyunca Suriye’de değişik şehirlerde Avrupalı arkeologlarla kazı çalışmalarına katıldığını kaydeden Garguli, “Savaş yüzünden Suriye’de 3 bin sanat eserini bırakmak zorunda kaldım. Türkiye’ye getirmek için çok uğraştım ama yardımcı olan kimse olmadığı için eserleriminden vazgeçmek zorunda kaldım. Suriye’de savaş sebebiyle hayatını kaybeden binlerce insanın yanı sıra İslam ve Osmanlı medeniyeti izleride bir bir yok ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Kendisi de bir savaş mağduru olan arkeolog Garguri, şu anda Filistin’de İsrail zulmü var. Orada çocuklar, kadınlar, masum insanlar ölüyor. Tıpkı Suriye’de ölen masum insanlar gibi. Yüreğim yanıyor. Elimden bir şey gelmediği için Filistinli kardeşlerime destek vermek için için şiir yazdım. Bir savaş mağduru olarak, onların acılarını yüreğimde hissediyorum.” diye konuştu.

Emek verdiği sanatının yitirilmesinden korktuğunu da vurgulayan Garguli, "Bazen üzülüyorum. Çünkü emek verdiğim sanatın yitirilmesinden korkuyorum. Mardin’de 10 yıldır çalışıyorum, işlediğim heykelleri ekmek parası için satıyorum. Bazen de misafirler ve turistler geliyor, yaptığım işlerle ilgilendiklerinde çok mutlu oluyorum. Şu ana kadar kimse heykel sanatına sahip çıkmadı. Kimse demedi ‘sana okul açalım, öğrencileri yetiştir’ diye. Heykel sanatının ölmesinden korkuyorum. Bana 10 veya 20 öğrenci verilseydi 1 yıllık süre zarfında 10 yetenekli öğrenci yetiştirseydim bu sanat devam ederdi" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3