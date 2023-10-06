Suriye'nin kuzeyine hava harekâtı

Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedef imha edildi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Suriye Kuzeyi’nden vatandaşlara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Suriye Kuzeyi’ndeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim Perşembe gecesi saat 23.00’da gerçekleştirilen hava harekâtlaryla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildiği kaydedildi.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildiğini duyuran bakanlık, TSK'nın geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti.