Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz!

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Kayseri’de faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yaptıklarını belirterek,ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık paylaşımında, "Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1559805221387341824