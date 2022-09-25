Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1574017737340469249