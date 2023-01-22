Suriye'nin kuzeyin 6 terörist etkisiz!

Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 6 teröristin etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor" mesajı verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1617072958232477696