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Sürdürülebilirlik Parkı kampüsün ilk tütünsüz açık alanı oldu

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle Nilüfer’e kazandırılan “Sürdürülebilirlik Parkı” Görükle Kampüsü’ndeki ilk tütünsüz açık alan olarak ilan edildi

GÜNDEM 31.05.2024, 17:17
Sürdürülebilirlik Parkı kampüsün ilk tütünsüz açık alanı oldu

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle Nilüfer’e kazandırılan “Sürdürülebilirlik Parkı” Görükle Kampüsü’ndeki ilk tütünsüz açık alan olarak ilan edildi.BURSA (İGFA) - BUÜ Görükle Kampüsü’ndeki Sürdürülebilirlik Parkı, 31 Mart Dünya Tütünsüz Günü'nde sigara kullanımının sağlığa zararlarına dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Arzu Çahantimur, Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Ergus ile akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Sürdürülebilirlik Parkı’nın, Görükle Kampüsü’ndeki ilk tütünsüz açık alan olarak belirlendiği duyuruldu.

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının, çevre, ekonomi ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, sigara kullanımının azaltılmasının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasında önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Güleş, “Nilüfer Belediyesi olarak, sizlerin de desteğiyle, daha sağlıklı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi de sigara içmenin ölümcül hastalıklara yol açmasının yanı sıra endüstriyel manada çevre için de zararlı olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Tütün üretimi sırasında toprağa verilen zarar, ağaçların kesilmesi, az gelişmiş ülkelerde kadın ve çocukların tütün tarlalarında çalıştırılması yalnızca tüketimde değil, üretimde de ciddi sıkıntıların varlığını gözler önüne seriyor. Tüm bu nedenlerden dolayı, sigaraya ve tütün ürünlerine karşı ‘dur’ diyoruz.”

BURSA’DA BİR İLK

BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Arzu Çahantimur da, BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği iş birliği ve Rektörlük kararıyla Sürdürülebilirlik Parkı’nın tütünsüz açık alan olarak belirlenmesinin Bursa’da bir ilk olduğuna dikkat çekti. Çahantimur, böylece çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumda sigara kullanımının azaltılması için bir farkındalık oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte ayrıca BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Uncu, BUÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmetler Uzmanı Büşra Aydın, sigaranın insan sağlığına olan olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi. Yeşilay Uluslararası İşbirlikleri Müdürü Sedef Erçetin Gençosmanoğlu ise sigaranın üretim ve atık süreçlerinin çevreye olan zararlarını anlattı.

Konuşmaların ardından, BUÜ öğrencilerinin kısa videolarla, tütün ve tütün ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararları anlattığı yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi.

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