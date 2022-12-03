Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Adıyaman, Gölbaşı karayolu üzerinde narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı.ADIYAMAN SANAL HABER (ADIYAMAN İGFA)

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucunun yok olması için çalışmalarını etkin bir şekilde devam ettiriyor.

Gerçekleştirilen çakışmalar neticesinde Gölbaşı karayolu üzerinde A.E.K., isimli şahsın kullandığı otomobil durduruldu. Plakası öğrenilmeyen araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan A.E.K., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.