Süper Loto’da büyük ikramiye talihlisi çekini aldı

Sisal Şans tarafından 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto’da şimdiye kadar verilen en yüksek ikramiye olan 187 milyon 594 bin 521 TL’yi kazanan talihli çekini teslim aldı.İSTANBUL (İGFA) - Muğla Fethiye’den oynayarak 6 bilen talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

187 milyon 594 bin 521 TL tutarındaki büyük ikramiye 4, 9, 13, 32, 33, 44 sayılarına isabet etti.

Hatırlanacağı gibi Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden ulaşabiliyor.