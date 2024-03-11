Süper Loto’da 6 bildi, büyük ikramiyeyi kazandı!

Süper Loto bir kişiye, 100 milyon 384 bin 327 TL’lik ikramiye kazandırdıİSTANBUL (İGFA) - 10 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, İzmir Bayraklı’dan oynayarak 6 bilen bir kişi 100 milyon 384 bin 327 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye; 20, 31, 32, 46, 55, 58 sayılarına isabet etti.

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